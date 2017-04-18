С 5 июня изменяется расписание поезда Усинск – Сыктывкар

Пассажирские поезда № 303 Усинск – Сыктывкар и № 306 Сыктывкар – Усинск, начиная с июня, изменят время прибытия и отправления из столицы Коми.

По техническим причинам с 5 июня изменяется расписание поезда № 303 Усинск – Сыктывкар на участке от Сосногорска до Сыктывкара. Он будет прибывать в столицу Коми на 30 минут раньше – в 5.25 вместо 5.55. На станциях от Сосногорска до Сыктывкара поезд будет останавливаться на 1 - 29 минут раньше прежнего расписания.

По техническим причинам с 5 июня изменяется расписание поезда № 306 Сыктывкар – Усинск на участке от Сыктывкара до Ухты. Из Сыктывкара он будет отправляться в 21.03 вместо 20.30. На станциях от Сыктывкара до Ухты поезд будет останавливаться на 5 - 33 минуты позже прежнего расписания.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».