Вопрос-ответ: "Что случилось с сайтом ТРК "Усинск"

К нам в редакцию обращаются читатели с просьбой прояснить ситуацию с работоспособностью сайта усинской телерадиокомпании.

Читательница Ольга спрашивает: "Подскажите что случилось с сайтом телерадиокомпании Усинск. Дома не успеваю на передачи, а на сайте у них нет теперь никаких рубрик уже дней 10 точно".

Как пояснили нам в редакции ТРК "Усинск", у них ведутся технические работы на сайте. Специалисты делают всё возможное, чтобы наладить работоспособность.

- Мы можем записать любой сюжет или передачу, если человек подойдёт с флэш-картой к нам в редакцию в Дом быта на пятый этаж, - пояснили нам работники телерадиокомпании.

(с) Усинск.Онлайн