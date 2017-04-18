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18.04.2017 16:46
Вопрос-ответ: "Что случилось с сайтом ТРК "Усинск"
К нам в редакцию обращаются читатели с просьбой прояснить ситуацию с работоспособностью сайта усинской телерадиокомпании.
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Читательница Ольга спрашивает: "Подскажите что случилось с сайтом телерадиокомпании Усинск. Дома не успеваю на передачи, а на сайте у них нет теперь никаких рубрик уже дней 10 точно".

Как пояснили нам в редакции ТРК "Усинск", у них ведутся технические работы на сайте. Специалисты делают всё возможное, чтобы наладить работоспособность.

- Мы можем записать любой сюжет или передачу, если человек подойдёт с флэш-картой к нам в редакцию в Дом быта на пятый этаж, - пояснили нам работники телерадиокомпании.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • Аноним
    18.04.2017, 17:00:48
    4
    Приколисты))) До скольки работают? Обязательно схожу с флэшкой - прям не могу, как хочется их программы посмотреть...)))
  • 111
    18.04.2017, 17:12:58
    0
    за сюжетом с флешкой??
    круто...
    :)
    А как же интернет-телевидение... Не проще ли? не?
  • father
    18.04.2017, 17:15:47
    0
    Прежде чем кануть в небытие, на усинск.ру, сломали Форум...
    • ?
      18.04.2017, 17:21:18
      0
      Это ты к чему?
  • Николай
    18.04.2017, 17:21:58
    1
    Новость высосана из пальца.
    Кстати, почему бы читательнице Ольге напряму не обратиться со своим вопросом в ТРК "Усинск"? Странная привычка.
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