В администрации Усинска обсудили концепцию празднования майских праздников

Плановое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло под председательством исполняющего обязанности руководителя администрации МО ГО «Усинск» Юрия Заболотного.

Об основных мероприятиях, которые проводятся и запланированы в оставшееся до памятной даты время, рассказала заместитель руководителя администрации МО ГО «Усинск» по социальной сфере Татьяна Анисимова.

Прежде всего Татьяна Александровна отметила, что в этом году концепция проведения парада 9 мая, в котором участвуют и трудовые коллективы, и колонна «Бессмертного полка» пока на стадии рассмотрения. Наиболее удобный для всех сценарий движения колонн в данный момент на утверждении. Как отмечали сами горожане, слишком долго в ветреную и часто дождливую северную погоду начала мая приходилось ждать начала движения на открытом воздухе.

Традиционно в апреле-мае город включается в такие общероссийские акции, как марафон «Мы наследники Великой Победы», «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Международная акция «Читаем детям о войне» пройдет в муниципальных и школьных библиотеках. А музеем боевой и трудовой славы МАУДО «ЦДОД» г. Усинска реализуется Всероссийский проект «Герои Великой Победы». Его целью является увековечивание памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды.

Праздничные мероприятия 9 мая будут полностью отвечать содержанию даты – 72-ой годовщине Великой Победы. На площади им. А. Босовой, как и всегда, запланирован торжественный парад, а фронтовой каши хватит на всех.

К предстоящей годовщине Великой Победы будут приурочены многочисленные спортивные соревнования. По сложившимся правилам, главное место проведения праздничных мероприятий — площадь им. А. Босовой и площадь мемориала «Защитникам Отечества» — будут приведены в готовность «номер один» до 6 мая. Для шествия парада на асфальт нанесут разметку, установят сцену, посадочные места, разместят внешнее оформление (флаги и пр.).

Оргкомитет продолжает свою работу для окончательного решения оставшихся праздничных вопросов. Кроме того, по отдельным планам работают комитеты от управления образования, культуры, физкультуры и спорта. О времени и месте проведения митинга и построения колонн будет сообщено дополнительно.

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Охрану общественного порядка и ограничение движения транспорта во время массовых мероприятий 8-9 мая обеспечат сотрудники ГИБДД ОМВД, ОМВД России по г. Усинску и дружинники. Также в местах проведения массовых мероприятий будут дежурить машины «Скорой помощи». Традиционно будет организована уличная торговля.