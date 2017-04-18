Ликвидация возгорания в Усинске переходит в активную фазу

Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщает, что на месторождение им. А. Алабушина доставлено специально разработанное оборудование, которое позволит перейти к активной фазе по ликвидации возгорания на скважине 2Р.

Предпринимаются максимальные меры безопасности для участников ликвидационной операции и окружающей среды. Проведены работы по усилению грунтовой насыпи вокруг кустовой площадки.

Основные мероприятия по ликвидации возгорания выполняются силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.

В селе Щельябож при помощи специального оборудования – как стационарного, так и мобильного – ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

Для справки:

10 апреля при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком – ООО «КомиКуэст Интернешнл», произошло возгорание на устье скважины №2Р месторождения им. А. Алабушина (территория МО ГО «Усинск» Республики Коми). По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших нет.