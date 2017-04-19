Редкие и дорогие иностранные лекарства предложили закупать за госсчет

В Совете Федерации предлагают оплачивать за государственный счет покупку редких лекарств, которые не продаются в России (из-за отсутствия лицензии) и не имеют отечественных аналогов.

В комитете Совфеда по социальной политике готовят поправки в федеральный закон (ФЗ) № 61 «Об обращении лекарственных средств» и в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», рассказал глава комитета Валерий Рязанский.

— Имеются неравные условия для граждан РФ в обеспечении лекарств. Пациенты не виноваты, что эти препараты не лицензированы. Поэтому есть необходимость в создании такого законопроекта. Суть его в том, что будет определен перечень препаратов, которые обяжут оплачивать из регионального или федерального бюджета, — пояснил Владимир Круглый.

По новым поправкам, лекарства будут приобретать для тех, кто получит рецепт на них от врачебного консилиума. Сейчас такие препараты россияне покупают самостоятельно или при помощи благотворительных фондов.