Редкие и дорогие иностранные лекарства предложили закупать за госсчет

В Совете Федерации предлагают оплачивать за государственный счет покупку редких лекарств, которые не продаются в России (из-за отсутствия лицензии) и не имеют отечественных аналогов.
В комитете Совфеда по социальной политике готовят поправки в федеральный закон (ФЗ) № 61 «Об обращении лекарственных средств» и в ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», рассказал глава комитета Валерий Рязанский.
— Имеются неравные условия для граждан РФ в обеспечении лекарств. Пациенты не виноваты, что эти препараты не лицензированы. Поэтому есть необходимость в создании такого законопроекта. Суть его в том, что будет определен перечень препаратов, которые обяжут оплачивать из регионального или федерального бюджета, — пояснил Владимир Круглый.
По новым поправкам, лекарства будут приобретать для тех, кто получит рецепт на них от врачебного консилиума. Сейчас такие препараты россияне покупают самостоятельно или при помощи благотворительных фондов.
Им на здоровье россиян - плевать.
Но в век распространения интернета, люди научились сами находить себе поставщиков. И это не представители дорогих брендов. В мире стали появляться так называемые дженерики (не дорогие аналоги), и не запрещенные к покупке. Нужно только, что бы врач понимал, что это и как...