19.04.2017 08:15
XI Республиканский турнир по боксу пройдет в Усинске
20-22 апреля 2017 года в Усинске пройдет традиционный XI Республиканский турнир по боксу памяти кандидата в мастера спорта России Максима Ворощака.
Турнир памяти Максима Ворощака проводится ежегодно и собирает более 100 участников со всей республики.
Неоднократный победитель и призер республиканских и городских соревнований по боксу Максим Ворощак – боксер из Усинска. Трагически погиб в 2006 году. С тех пор десять лет проводятся республиканские турниры, посвященные его памяти.
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