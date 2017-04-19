XI Республиканский турнир по боксу пройдет в Усинске

20-22 апреля 2017 года в Усинске пройдет традиционный XI Республиканский турнир по боксу памяти кандидата в мастера спорта России Максима Ворощака.

Турнир памяти Максима Ворощака проводится ежегодно и собирает более 100 участников со всей республики.

Неоднократный победитель и призер республиканских и городских соревнований по боксу Максим Ворощак – боксер из Усинска. Трагически погиб в 2006 году. С тех пор десять лет проводятся республиканские турниры, посвященные его памяти.