Из-за неправильно скачанной программы усинец потерял 30 тысяч

Информацию своей карты пострадавший сам отдел жуликам.

В полицию Усинска с заявлением обратился мужчина. Он скачал с какого-то неизвестного сайта приложение "Сбербанк-онлайн", которое оказалось мошеннической копией. После установки и введения всех данных в программу, телефон полностью заблокировался. А после с его счёта списалось 30 000 рублей.

Найти мошенников, специализирующихся на подобных кибер-преступлениях, зачастую очень трудно. Поэтому лучше всего - просто проверяйте благонадежность сайтов, с которых скачиваете информацию.

(с) Усинск.Онлайн