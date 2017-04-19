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19.04.2017 15:32
Из-за неправильно скачанной программы усинец потерял 30 тысяч
Информацию своей карты пострадавший сам отдел жуликам.
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В полицию Усинска с заявлением обратился мужчина. Он скачал с какого-то неизвестного сайта приложение "Сбербанк-онлайн", которое оказалось мошеннической копией. После установки и введения всех данных в программу, телефон полностью заблокировался. А после с его счёта списалось 30 000 рублей.

Найти мошенников, специализирующихся на подобных кибер-преступлениях, зачастую очень трудно. Поэтому лучше всего - просто проверяйте благонадежность сайтов, с которых скачиваете информацию.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (2)

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  • Суждение
    19.04.2017, 16:04:27
    0
    Очки вам в помощь и внимательность....
    ....пострадавший сам отдел жуликам - ???????? Когда безграмотность исчезнет с официальных сайтов ???? Ну надо же проверять ......
  • Ши
    19.04.2017, 16:11:49
    -2
    Главное сам лоханулся, а сейчас еще и заявления подает.
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