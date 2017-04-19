Усинские школьники побывали в Англии

В рамках программы изучения английского языка ученики усинской языковой школы «English.com» посетили Бат, Бристоль, а также столицу «туманного Альбиона» Лондон.

Как неоднократно уже отмечали ведущие педагоги в области иностранных языков, изучение языка немыслимо без посещения страны, для которой он является родным или одним из государственных. Ощутить на себе в полной мере смогли ученики усинской языковой школы «English.com». Совсем недавно ребята смогли посетить вечнозеленую Англию, для некоторых из них эта поездка стала сбывшейся мечтой, ведь каждый второй, кто занимается изучением английского языка, мечтает применить все свои знания на практике.

Ребята из Усинска отправились на обучение в международную школу английского, где кроме российских школьников были студенты из Чили, Азербайджана, Бразилии и Кореи. Как отметила студент из усинской группы Виктория, обучение проводили истинные мастера своего дела.

– Это были захватывающие уроки, – делится своими впечатлениями Виктория – каждый день мы занимались по четыре часа. Самое интересное, что мы не сидели в душных классах, а изучали английский не только на слух, но и визуально. За время уроков мы посещали местные достопримечательности и знакомились с ними не по картинкам в учебнике, а на чистом английском. А жили мы все в настоящих английских семьях, в которых удалось познакомиться с исконными традициями, бытом, а также их кухней.

Помимо учебы в классах ребята занимались и на внеурочных занятиях. Поход в Бристольский планетарий, который находится в детском центре естествознания, никого не оставил равнодушным. Ребятам понравились занимательные уроки астрономии, физики и биологии. И все это на английском языке. Конечно, экскурсионной группе больше всего понравилось веселье. Занимательное катание на катке надолго останется в памяти европейской части группы, ведь они увидели в живую как бедняги бразильцы, никогда не видевшие льда, путём бесконечных и крайне болезненных падений за один час научились кататься на коньках.

Школьники из Усинска испытали по настоящему культурный шок. Своими глазами увидели, что такое исключительная вежливость англичан. Поразила непривычная для Усинска экологическая сознательность жителей «туманного Альбиона», а именно раздельный сбор мусора и переработка на местном уровне, бескрайние поля солнечных батарей, чистые и ухоженные улицы и многое другое.

- Впечатляющий и незабываемый Лондон! Столько впечатлений и желание не раз вернуться в эту замечательную страну, - рассказывает одна из участниц поездки Злата. - Огромное количество туристов, со всех сторон разные языки, достопримечательности, сошедшие со страниц учебника: Биг Бен, Букингемский дворец, London Eye, Дома Парламента и Вестминстерское Аббатство, Королевский парк Сэнди Джэймс и Тауэр. И конечно, Тауэрский мост или London Bridge.

Стоит отметить, что Англия страна уникальная, непохожая ни на одну другую европейскую страну. Англичане сдержаны в эмоциях, но вместе с тем очень искренне и доброжелательны, готовы прийти на помощь даже в мелочах. Как говорят сами англичане: "Истинная Англия-это не Лондон, это маленькие провинциальные города".

Это была лучшая неделя в жизни, по словам детей. Пусть это станет доброй традицией нашей школы!