В Усинске работал учитель физической культуры по поддельным документам

В одно из муниципальных образовательных учреждений городского округа «Усинск» некий мужчина устроился работать учителем физической культуры по диплому о высшем педагогическом образовании, который, на проверку, оказался поддельным.

Молодой специалист был принят на работу без проблем, учитывая сложности с профессиональными педагогическими кадрами в Усинске и благополучно приступил к исполнению своих должностных обязанностей – преподаванию физической культуры детям.

В соответствии с положением о безопасности, руководством образовательного учреждения был направлен запрос в ВУЗ, где обучался новый физрук для проверки соответствия документов о высшем образовании.

На данный запрос пришел отрицательный ответ – данный гражданин не обучался и диплом о специализированном образовании не получал.

Нового сезона «Физрука» в Усинске не ожидается.

(с) Усинск.Онлайн