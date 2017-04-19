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19.04.2017 10:49
В Усинске работал учитель физической культуры по поддельным документам

В одно из муниципальных образовательных учреждений городского округа «Усинск» некий мужчина устроился работать учителем физической культуры по диплому о высшем педагогическом образовании, который, на проверку, оказался поддельным.

Fizruk.jpg

Молодой специалист был принят на работу без проблем, учитывая сложности с профессиональными педагогическими кадрами в Усинске и благополучно приступил к исполнению своих должностных обязанностей – преподаванию физической культуры детям.

В соответствии с положением о безопасности, руководством образовательного учреждения был направлен запрос в ВУЗ, где обучался новый физрук для проверки соответствия документов о высшем образовании.

На данный запрос пришел отрицательный ответ – данный гражданин не обучался и диплом о специализированном образовании не получал.

Нового сезона «Физрука» в Усинске не ожидается.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (4)

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  • father
    19.04.2017, 10:57:09
    0
    Усинск Онлайн,
    продолжайте наблюдение.
  • Родители
    19.04.2017, 11:26:01
    0
    В какой школе работал дядя?
  • БГБ
    19.04.2017, 11:26:16
    1
    Ну зарядку с детьми всякий проведет.
    А как с теми, кто за взяточки диплом поимел?
  • Учитель
    19.04.2017, 11:39:29
    0
    Молодцы, что выявили! Молодой человек, который начинает свою жизнь с такого обмана - позор!
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