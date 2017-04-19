19.04.2017 11:21
В Усинске пройдёт акция «Внимание: ртуть!»
В соответствии с планом общественно значимых мероприятий Республики Коми на 20 апреля запланировано проведение общереспубликанской акции по сбору от населения ртутьсодержащих отходов.
Как сообщили "Усинск.Онлайн" в отделе территориального развития, экологии и природопользования администрации Усинска, акция предполагает сбор следующих ртутьсодержащих отходов:
- лампы люминесцентные;
- лампы типа ДРЛ;
- лампы энергосберегающие;
- ртутные термометры, барометры.
Если у вас есть что-то подобное, и вы хотите от этого избавиться, то приходите с 10.00 до 13.00 по одному из удобных вам адресов:
- площадь перед зданием администрации Усинска;
- площадь перед зданием "Томлун";
- площадь им. А.Босовой.
(с) Усинск.Онлайн
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