В Усинске пройдёт акция «Внимание: ртуть!»

В соответствии с планом общественно значимых мероприятий Республики Коми на 20 апреля запланировано проведение общереспубликанской акции по сбору от населения ртутьсодержащих отходов.

Как сообщили "Усинск.Онлайн" в отделе территориального развития, экологии и природопользования администрации Усинска, акция предполагает сбор следующих ртутьсодержащих отходов:

лампы люминесцентные;

лампы типа ДРЛ;

лампы энергосберегающие;

ртутные термометры, барометры.

Если у вас есть что-то подобное, и вы хотите от этого избавиться, то приходите с 10.00 до 13.00 по одному из удобных вам адресов:

площадь перед зданием администрации Усинска;

площадь перед зданием "Томлун";

площадь им. А.Босовой.

(с) Усинск.Онлайн