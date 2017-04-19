Усинский самолёт аварийно сел во Внуково

Пассажирский самолет, направлявшийся из Москвы в Усинск Республики Коми​, был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Об этом агентству «Интерфакс» рассказал источник в экстренных службах.​

По его словам, после вылета из Внуково командир Boeing «доложил о проблемах со стабилизатором». В связи с этим, как уточнили «Интерфаксу», экипаж лайнера запросил «возвращения в аэропорт вылета».

В настоящий момент, по информации собеседника агентства, самолет находится в московской воздушной зоне и «вырабатывает топливо». В ближайшее время он, как пояснил источник «Интерфакса», совершит вынужденную посадку.