Представители администрации Усинска провели встречу с населением в селе Щельябож

Предметом обсуждения стало возгорание нефтяной скважины № 2Р на месторождении им. А.Алабушина, так как ближайшие к месту аварии населенные пункты - это деревня Кушор и село Щельябож.

18 апреля 2017 года в селе Щельябож состоялась встреча представителей администрации городского округа «Усинск». Также были приглашены представители ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», сообщат пресс-служба усинской мэрии.

Сельчане задавали много вопросов, главный из них – отсутствие информированности о состоянии дел на месторождении, ликвидации возгорания и возможных последствиях аварии. В диалоге прозвучали ответы на все вопросы.

Сообщения о состоянии дел на нефтяной скважине № 2Р на месторождении им. А.Алабушина с первого дня размещались в СМИ на муниципальном, республиканском и федеральном уровне.

Граждан уверили, что в селе Щельябож при помощи специального оборудования – как стационарного, так и мобильного – ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха.

По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям МО ГО «Усинск» от 10.04.2017 специалистами Роспотребнадзора Усинска были взяты анализы проб воздуха в селе Щельябож на содержание загрязняющих веществ. По результатам исследований, измерений, испытаний Роспотребнадзора установлено, что по показатели диоксид азота, диоксид серы, сероводорода соответствуют требованиям п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», п. 463, п.168 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», п.6 ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» Дополнение №2 к ГН 2.1.6.1338-03.

Информация в некоторых СМИ о пострадавших и погибших официально не подтверждена. Ситуация по возгоранию на нефтяной скважине № 2Р на месторождении им. А.Алабушина контроле Главы Республики Коми Сергея Гапликова.

Отметим, что ежедневно сводка о ситуации подается в Главное управление МЧС России по Республике Коми и Главе Республики Коми.