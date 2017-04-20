Большинство пострадавших в Усинске от телефонного мошенничества

В Усинском филиале Общественной приемной Главы РК состоялась прямая линия на тему мошенничества и способов защиты от него.

На вопросы граждан ответил помощник прокурора г.Усинска - Юзеев Константин Александрович.

Что такое мошенничество?

- Это общественно опасное преступное деяние, которое предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы в зависимости от тяжести совершенного преступления. Одним из определения тяжести является сумма ущерба. Минимальную сумму ущерба для квалификации действий как преступления необходимо сумме ущерба более 2 500 рублей. Мошенничество – это в частности сообщение лицу какой-либо ложной информации, вследствие чего происходит получение денежных средств, имущества или приобретение права на имущество. Данные действия могут происходить как путем обмана, так и злоупотреблением доверия.

Куда обращаться в случае мошенничества?

- Обратиться нужно в полицию. Если обращение поступит к нам, то мы перенаправим заявление в полицию. В Прокуратуру лучше обращаться, если не получен ответ из полиции, либо если вы не согласны с их решением, принятым по Вашему заявлению.

Есть ли способы проверить, что интернет-магазин не ловушка?

- Каждый интернет-магазин, который осуществляет легальную деятельность, зарегистрирован в налоговом органе. На сайте ИФНС (www.nalog.ru), в разделе электронные услуги, выбрав пункт «проверь себя и контрагента» можно проверить зарегистрирована ли компания и осуществляет ли она на данный момент свою деятельность. Также при осуществлении интернет покупок желательно воздержаться от сайтов, имеющий не российский домен. Давать предпочтения разнообразным способам оплаты услуг, а не только путем перевода денежных средств на абонентский номер сотовой связи.

Если вместо товара из интернет-магазина я получаю на почте пустую коробку или не удовлетворен качеством товара что делать?

- Если вы получили пустую коробку, то нужно обращаться в полицию, там будут выяснять о причинах такой поставки, установят по чьей вине - почты или интернет-магазина это произошло, в том числе умышленно ли произошел данный факт. Если вы не удовлетворены качеством товара, нужно писать претензию поставщику и обращаться в суд.

Ошибочно отправила с карты деньги другому человеку, ошиблась на одну цифру, банк подтверждает, что отправка на эту карту есть, но человек который эти деньги получил, говорит, что ничего не получал и не отвечает на звонки. Как вернуть деньги и куда обращаться?

- В кратчайшие сроки необходимо связаться с Вашим обслуживаемым банком, объяснить ситуацию, и попробовать отменить операцию. В случае если вы считаете, что человек совершил преступление необходимо написать заявление в полицию. В противном случае при установлении его данных необходимо обратиться в суд с исковым заявлением.

Взломали мою страницу в соцсетях и попросили у друзей деньги от моего имени, кто-то деньги перевел. Могут ли эти деньги в судебном порядке истребовать с меня?

- В этом случае вы так же являетесь жертвой преступления и не несете никакой ответственности. Если вы обратитесь в полицию, при установлении признаков преступления, будет заведено уголовное дело. В ходе расследования, при установлении мошенника, потерпевшие имеют право подать иск в отношении этого мошенника на сумму понесенных им убытков.

Много ли в Усинске возбуждено дел по мошенничеству?

- Большинство обращений связано с телефонным мошенничеством и с покупками по объявлениям в интернете, в основном на сайте «Авито».