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19.04.2017 18:09
Овощи в Коми дорожают
А незначительное снижение цен наблюдается на сахар и рыбу.
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Согласно данный Госкомстата Коми, за прошедшую неделю цены на сметану выросли в среднем на 1,0%, молоко питьевое пастеризованное, творог жирный - на 0,8%. В то же время цены на рыбу мороженую снизились на 0,9%, сахар-песок - на 0,5%.

Из плодоовощной продукции капуста свежая подорожала в среднем на 13,3%, лук репчатый - на 8,8%, картофель - на 3,7%. Снижение цен было отмечено на огурцы свежие - на 2,5%.

(с) Усинск.Онлайн

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