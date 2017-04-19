Овощи в Коми дорожают

А незначительное снижение цен наблюдается на сахар и рыбу.

Согласно данный Госкомстата Коми, за прошедшую неделю цены на сметану выросли в среднем на 1,0%, молоко питьевое пастеризованное, творог жирный - на 0,8%. В то же время цены на рыбу мороженую снизились на 0,9%, сахар-песок - на 0,5%.

Из плодоовощной продукции капуста свежая подорожала в среднем на 13,3%, лук репчатый - на 8,8%, картофель - на 3,7%. Снижение цен было отмечено на огурцы свежие - на 2,5%.

(с) Усинск.Онлайн