В Усинске Тотальный диктант написали 67 человек

8 апреля по всему миру прошла акция «Тотальный диктант». Три части диктанта на русском языке написали на всех шести континентах планеты на специально организованных площадках и онлайн.

По оценкам организаторов, в акции приняли участие 200 234 человека со всего мира: 71 страна - 3008 площадки - 858 городов.

За рубежом Тотальный диктант состоялся в 258 городах, где его написали 18 000 человек. По количеству участников второй год пальму первенства держит Таллин, которому удалось побить свой прошлогодний рекорд и собрать в ледовом дворце «Тондираба» 2973 любителей русского языка.

Далее расположились Луганск (945) и Павлодар (827). Среди стран лидерами по суммарному количеству написавших диктант стали Эстония (3484) и Казахстан (2403). Впервые Тотальный диктант прошел в Нигерии, Бангладеш, Гватемале, Исландии.

Почти 23 000 человек написали диктант онлайн. Самой популярной частью стал текст про Улан-Удэ: трансляцию с ним посмотрело более 12000 человек. Всего в интернете за акцией следили почти 90 000 зрителей.

Диктант впервые написали на 10 рейсах авиакомпании S7, в трех поездах, на Красноярской и Иркутской ГЭС. В пятый раз к акции присоединились сотрудники антарктических станций «Новолазаревская», «Мирный» и «Прогресс». В первый раз в горах на высоте 753 метра диктант написали 45 пассажиров высокогорного троллейбуса Симферополь – Алушта – Ялта.

На родине диктанта в Новосибирском государственном университете по традиции текст читал автор Леонид Юзефович. Сибирский вуз в 14 аудиториях собрал более 1500 участников.

«Меня впервые пригласили участвовать в этой акции, и, если честно, я думал, что это какое-то очередное событие «для галочки», очень академичное: пришли, написали, разошлись. Но когда я пришел на площадку, где должен был диктовать текст, увидел, какие собираются красивые, одухотворенные люди, что для них это действительно праздник и они это делают исключительно из любви к русскому языку….Все в стране сейчас озабочены поиском какой-то объединяющей идеи, падением уровня образования, но после всего увиденного 8 апреля я вам авторитетно заявляю: у нас все хорошо!», – поделился своими впечатлениями актер и диктор Александр Олешко.

Текст диктанта в Усинске читала Наталья Сергеевна Пичко, директор усинского филиала Ухтинского государственного технического университета.

Работа по проверке диктантов начиналась сразу же после сдачи всех работ. Над текстами трудились учителя русского языка и литературы МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска: Петрова Т.А., Вавилова О.Г., Светлова Е.М., Фаизова М.Р. Каждая работа проверялась по кругу несколько раз, чтобы избежать возможной пропущенной ошибки. Работы, претендующие на оценку «отлично», проверялись минимум три раза.

Одним рекордом Тотального диктанта стало количество пятерок, которые получили участники в этом году. В Усинске впервые за 4 года есть отличники. 4 человека написали диктант на «5». Причем 2 из них не сделали ни единой ошибки.

Участники успешно расставили знаки препинания в сложных предложениях. Кроме того, в тексте диктанта этого года участникам почти не встретилось правил, которые бы выходили за рамки школьной программы, а школьные правила, как показывают диктанты прошлых лет, усвоены достаточно хорошо.

Отметки за диктант участники могли увидеть в своих личных кабинетах на сайте проекта. А 15 апреля в МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска состоялось награждение отличников и хорошистов. Им были вручены сертификаты и памятные подарки. Всем участникам выдали свидетельство участника Тотального диктанта. По завершению официальной части участники встречи смогли задать интересующие их вопросы филологам и разобрать сложные случаи орфографии и пунктуации, встретившиеся в тексте диктанта.