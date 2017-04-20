Инспекторы ГИМС обеспечили безопасность участников соревнований рыболовов

В минувшие выходные на реке Уса у поселка Парма городского округа Усинск состоялись традиционные открытые соревнования по подлёдному лову рыбы «Усинский пингвин».

Безопасность на соревнованиях обеспечивали государственные инспекторы по маломерным судам Усинского участка Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми.

«Перед началом соревнований наши специалисты замерили толщину льда, проверили поверхность льда на возможное появление промоин и трещины на льду. Проверка показала, что местность, на которой проводятся соревнования, полностью соответствует предъявляемым требованиям безопасности. В ходе соревнований инспекторы ГИМС не только обеспечивали безопасность рыбаков, но и провели состязания по владению спасательным кругом и другими спасательными средствами на воде», - рассказал государственный инспектор по маломерным судам Усинского участка Центра ГИМС Григорий Тимошинов.

С каждым участником соревнований специалисты МЧС провели беседы по теме «Правила безопасного поведения людей на водных объектах в зимний период». Любителям подледного лова рыбы были вручены памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях. В ходе соревнований не было допущено ни одного происшествия и несчастного случая. Победители получили заслуженные призы, а все участники соревнований – заряд бодрости и положительные эмоции!

(с) Усинск.Онлайн по информации ГИМС Коми