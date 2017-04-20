Андрей Николаев: "Авария в районе урочища Гусенцы произвол чиновников или политика государства в год экологии"

В ночь с 10 на 11 апреля 2017 года на реке Сула – левый приток Печоры – в пятидесяти километрах от её устья, под лед провалились два большегруза, следовавших из Усинска.

фото: Андрей Николаев

Машины перевозили грузы для строительства северо-новоборской параметрической скважины, которая принадлежит АО "Росгеология". Росгеология выполняет бурение в рамках государственного контракта, заключенного с холдингом в августе 2016 года, заказчиком выступает департамент по недропользованию по Северо-западному федеральному округу. Непосредственно работами на объекте занимается дочернее общество Росгеологии – АО "НПЦ "Недра" (г. Ярославль), АО "КамНИИКИГС" выступает в качестве субподрядчика.

При переезде через реку Сула в районе урочища Гусенцы произошло продавливание льда, и грузовики ушли под лед. Стоит заметить, что должной ледовой переправы на реке Сула организовано не было. Кто, кто, а "комяки" ледовые переправы умеют обустроить. Это в Ненецком округе единственную дорогу по льду между городом Нарьян-Мар и селом Тельвиска накатывают сами сельчане, а в Коми каждая переправа как по учебнику – здесь тебе и знаки, и щиты с баграми да верёвками, здесь и наращивание льда и т.д. и т.п. Конечно, это может быть только мое, личное, представление, сложившееся на основе того немногого, что я видел собственными глазами. На Суле машины "ползли" по льду на свой страх и риск – никого не жалко – у подрядчика субподрядчик, у того ещё один – крайний ИП из Печоры. Ни инструкций, ни безопасности – работа за еду, как и везде на севере для простого населения в последние годы. Но это все лирика и мои эмоции.

12 апреля в 08:27 на мой компьютер свалилось сообщение: "ЧП у вас в округе, на Суле буровики утопили два трала, один застрял, второй рядом проходил, и оба завалились…". Тогда я ещё не знал всего того, что написал выше. Сула считается самой чистой рекой Ненецкого автономного округа, не считая малых рек тиманского кряжа, таких как Светлая или Белая. Реакция самая адекватная – люди не знают, людям нужно помочь! Вечером этого же дня, в 20:10, на моей странице "Вконтакте" появился пост, даже не пост, а вопрос с намеком, я информацией не располагал, а компетентные органы сами разберутся… в 22:50 информацию подтвердил глава сельсовета с. Коткино Вадим Глухов: "Да. Это правда. И действительно не всё так хорошо".

13 апреля в 10:46 информационное агентство "Комиинформ" сообщило то, о чем я только предположил: "местные жители написали в соцсетях, что машины везли токсичный реагент на новую буровую на реке Сойма в НАО". Но эту информацию тут же опровергли в МЧС Коми, сообщив, что техника выехала из Усинска 12 апреля, один трал вез глину, второй – трубы. При этом в МЧС сообщение о происшествии не поступало, представители на место не выезжали, но пресс-служба ведомства, тем не менее, пояснила, что угрозы окружающей среде нет, на месте никто не пострадал. В Ненецком округе тоже переполох, власти НАО проверяют информацию о провалившихся под лед на реке Сула грузовиках. Из города к месту аварии выезжает специальная комиссия, в которую вошли представители Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО и управления Росприроднадзора по НАО. Как выяснилось позже, комиссия прибыла на место аварии поздно вечером, и в темноте не увидели ни полыньи, ни мешков с реагентом.

Не смотря на это, уже в 16:59 на своих ресурсах в сети департамент опубликовал информацию: "специалистам департамента пр и апк нао удалось выяснить, что в грузовиках отсутствует какой-либо опасный груз, о котором ранее в социальных сетях заявляли очевидцы". По мнению департамента машины перевозили трубы и глину для строительства параметрической скважины северо-новоборской.

14 апреля. Все ждали, что на месте аварии, наконец-то, будут развёрнуты спасательные работы. Грузовики находятся под водой уже четвертую ночь. Даже если груз – это простой глиняный порошок, то топливные баки и масляные системы машин, в любом случае, это угроза загрязнения. И вот все вздохнули с облегчением – в 17:01 департамент публикует новую информацию: "Следов разлива нефтепродуктов на реке Сула не обнаружено". На месте взяты пробы воды, их отправят на анализ в сертифицированную лабораторию Росприроднадзора – ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений". Сомнение вызвал лишь тот факт, что в сети не появилось ни одной фотографии с места аварии. При этом, в 22:06 на мой адрес поступили фотографии от местных жителей, которые в один "голос" утверждали, что в полынье всплыли упаковки с мешками. И этому факту были, хоть и плохого качества, но реальные фотографии. В воздухе застыл вопрос, что первым всплывет на поверхность воды – цемент или глина с трубами? Зародились первые сомнения.

15 апреля. Новое сообщение: "Плохи дела, сейчас парня видел, он только с Сулы, читал, что на мешках написано, запомнил только из всего про хлор, поедет ещё сделает фото". Появились опасения, что в мешках находится реагент хлористый калий. Информацию оперативно передали в Росприроднадзор по НАО, там заверили, что нужно заявление, без этого организовать проверку не возможно.

16 апреля в 10:36 на мой адрес поступило еще одно фото, чуть лучшего качества. На фото были видны мешки и желтые пятна, какие образуются при попадании снега в дизельное топливо. В 11:19 все сомнения приняли нечеткие очертания в виде скромного поста на моей страничке "Вконтакте". Местные жители утверждают, что в мешках находится хлористый калий, по их словам на берегу в Харьяге сгружены именно такие мешки, а они аналогичны тем, что торчат из полыньи. В 20:14 того же дня я публикую пост с критикой и недоверием к информации департамента который настаивает о том, что мешков не существует. "О реке Сула, машинах под водой, больших начальниках и жителях малых и больших деревень", пост сопровождается фотографиями с места аварии, которых в сети еще не было. Пост стремительно набирает популярность, люди читают, делают репосты его на своих страницах и в группах. В 22:02 свой комментарий под постом оставил руководитель Департамента природных ресурсов, Экологии и агропромышленного комплекса ненецкого автономного округа Сергей Андриянов: "Напрасно вы о безразличии и замалчивании...". Общая идея – все организовали, все проверили, будем информировать, и следите за новостями. В сообщении Сергей прислал свои контакты и попросил обмениваться с ним всей информацией. Отлично! Прямой контакт налажен, дело пошло!

17 апреля в 07:32 Глава Коткино В.Глухов пишет в комментариях к моей писанине, но не мне пишет, а в комментариях на страничке совершенно другого человека, при этом обращается ко мне. Хочу сразу заметить, что риторика Главы совсем не соответствует уровню руководителя муниципального образования.

Не знаю, с каких пор мы с этим человеком вдруг стали на ты, на брудершафт не пивали, напомню, что это высказывания Главы муниципального образования и все, что он тут написал больше похоже на диагноз, нежели на конструктивный диалог. Ещё один день упущен. А в это время департамент пишет про то, что 20 жителей Нарьян-Мара должны выплатить штраф за ненадлежащее содержание животных. Когда же на Суле появиться твёрдая хозяйская рука?

18 апреля вопрос о ЧП на Суле звучит на расширенном совещании при губернаторе. Руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Аандриянов заявил: "загрязнения вод реки Сула нефтепродуктами не выявлено". Про реагент не говорит.

На мой вопрос о том, в какой стадии находится работа по ликвидации чс на суле сергей андриянов ответил: "Информированы все заинтересованные, включая прокуроров. Письма, запросы, обычная бюрократическая неизбежная песня. Механизмы инертны, но рабочие и раскручиваются. Уже оживило участников, сегодня – завтра хозяева груза прорубят майну – уберут всплывшие мешки с реагентом ФХЛС-М, удастся ли поднять мешки с глинопорошком не уверен, кран есть, но топить его третьим номером ненужный сценарий. С техникой сложнее, к концу недели полагаю ясности добавится".

По информации департамента в мешках, наличие которых уже никто не отрицал, биоразлагаемый буровой реагент ФХЛС-М, также грузовики перевозили глинопорошок для буровых растворов, оба вещества безопасны для окружающей среды. "Вся собранная нами информация о происшествии сегодня же будет направлена в прокуратуру. Надеемся, что это поможет ускорить принятие мер по незамедлительной очистке русла реки от груза и затонувшего транспорта его собственниками", – добавил Сергей Андриянов.

На эту информацию незамедлительно отреагировали пользователи сети, представив результаты исследований уфимского государственного нефтяного технического университета, отчет о которых находится в свободном доступе и называется "Экологическая безопасность буровых растворов на основе лигносульфонатов".

– Проведены исследования на биостойкость и токсичность лигносульфоната и его модификаций: феррохромлигносульфоната и акрилового лигносульфоната, которые широко применяются в качестве реагентов для бурения. Исследования проводили в полной минеральной среде маккланга, содержащей все питательные элементы для микроорганизмов. В среду добавляли в качестве единственного источника углерода и энергии исследуемый лигносульфонат из расчета 1% масс. В качестве биодеструктора использовали ассоциацию микроорганизмов pseudomonas flourescens ibrb 34 dcp и rhodococcus erythropolis ac 1339 d, взятых в соотношениях 1:1. В результате исследований установлено, что степень биодеструкции после 7 суток культивирования в среде с лигносульфонатом составляет- 82%, с феррохромлигносульфонатом - 52%, с акриловым лигносульфонатом -78%. О биодеструкции также судили по показателям индекса токсичности исследуемых растворов с лигносульфонатами и его модификациями, и по приросту исследуемых микроорганизмов. Исследования по биотестированию выявили, что индекс токсичности во всех растворах в среде с микроорганизмами уменьшается, но в среде с фхлс индекс токсичности остается в группе умеренной степени токсичности и составляет 0,41. Также наблюдался прирост исследуемых геторотрофных микроорганизмов, что свидетельствует о способности ассоциации активно расти в среде с буровыми растворами на основе лигносульфонатов. Наибольший прирост исследуемых бактерий наблюдался в среде с лигносульфонатом, а наименьший - в варианте с ФХЛС. Таким образом, с экологической точки зрения более безопасным является лигносульфонат, а модифицированные ФХЛС и АЛС являются небезопасными.

Проведенные исследования доказывают наличие огромного негативного воздействия, оказываемого на окружающую природную среду в случае масштабного применения ФХЛС (индекс токсичности убывает в ряду ФХЛС-АЛС-ЛС). Кроме того, данный реагент показал высокое, по сравнению с другими реагентами, значение биостойкости. Следовательно, время негативного воздействия на окружающую природную среду значительно возрастает, что доказывает необходимость сокращения масштабов применения ФХЛС в целях сохранения здоровой окружающей среды.

Полный текст отчета находится здесь.

19 апреля департамент сообщил что подрядчик АО "Росгеология" приступил к ликвидации последствий аварии на реке Сула. Ура!!! Лед тронулся (это метафора). Работники АО МПЦ "Недра" извлекли на лед более двухсот мешков с буровым компонентом ФХЛС-М. Это далеко не все, но это уже результат. Странно выглядит лишь обвинение в мой адрес: "На фотографиях с места происшествия видно, что поверхность реки Сула очищена от мешков с буровым реагентом. Помимо этого, работники подрядной организации сделали две лунки в месте, где один из окружных интернет-активистов брал пробы и позже выкладывал фото смеси мазута с водой.

фото: Департамент Природных Ресурсов НАО

Как видно на фотографии, в пробуренных лунках вода не имеет специфической окраски. Также на общей фотографии полыни на месте работ отсутствуют выраженные следы загрязнения нефтепродуктами".

Слева проба воды, взятая в центре пролома льда, по середине - хотели взять пробу в стороне, для сравнения, но вода здесь оказалась насыщенная мазутом (отработка или что, не могу знать). Решили померить глубину - алюминиевая трубка багорика стала черной.

Руководитель департамента Сергей Андриянов лично поспешил уведомить меня о происходящем оставив комментарий на страничке: "Андрей, сегодня на месте происшествия изъяли из воды всплывшие мешки с реагентом, фото рядом с вашей лункой. Достаточно наглядно – нет следов загрязнения нефтепродуктами, то, что вы публикуете на вашей совести". Сергей Андрианов – это второй чиновник, который, хоть и косвенно, но указал мне на то, что я занимаюсь подлогом!!! Такого поворота событий я не ожидал. Мне казалось, я делаю правое дело, а выходит вот так, как выходит.

Сергей, я простой человек, честный и порядочный, при этом я безработный, я не держусь за теплое место, не баллотируюсь в депутаты, не пытаюсь выслужиться перед хозяином, у меня нет резона подкладывать липу для таких же, как я людей, я не пытаюсь поднять восстание. Мне кажется, я все написал, в чем меня упрекали за последнее время. Нет, забыл про деньги грантов, на которые я, якобы, езжу по округу и жирую. А вы. Нет, вы. Не по тому, что нет уважения, а по тому, что вас много, вы имеете все перечисленные мной "блага". Я не завидую, я свободен, и моя советь чиста, а вот ваша? Легче свалить меня, чем потерять все то, выше мной перечисленное. Мне не нужны виноватые, уберите грязь!!! И больше вас ни о чем не просят люди. Все, всё знают. Все давно смирились. Северяне терпеливые люди. Но это наша земля, мы здесь живем, и мы придерживается простой истины – поел, убери за собой (это метафора).

На сегодняшний день ситуация такова. Машины утонули, и информация просочилась в интернет. Вместо то, что бы предпринимать действия по извлечению техники и груза, который вовсе и не безопасный, и который можно было, хотя бы частично извлечь давно, чиновники спорят с одним самым простым человеком неравнодушным к судьбе своего края. Просматривается единственная тенденция – появляется факт, чиновники устраивают анти факт. Появляется другой – ситуация повторяется. На месте несколько работяг, пытаются исправить или скрасить ситуацию. При этом в Нарьян-Маре федеральный спасательный центр, куча чиновников и специалистов, но власти на местах ждут действий от волонтеров, а решение вопроса от простых граждан. Тогда зачем нам все эти органы и структуры? Сегодня десятый день аварии, с чем я вас всех и поздравляю.

(с) Андрей Николаев