Дети в Коми все чаще подвергаются разврату

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми проведен анализ практики расследования уголовных дел об убийствах, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, половых преступлениях.
В течение 1 квартала 2017 года в республике зарегистрировано 17 убийств и покушений на них (ст.105 УК РФ), раскрываемость которых составила 96,6% (АППГ – 28 и 100%), а также 10 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), раскрываемость которых составила 100% (АППГ – 9 и 100%).
Самое большое количество убийств зарегистрировано в Воркуте (5). Не регистрировались данные преступления в Печоре, Сосногорске, Вуктыле, Сысольском, Койгородском, Прилузском, Троицко-Печорском, Ижемском, Усть-Цилемском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Удорском районах.
Анализ показал, что большинство из указанных преступлений совершены фигурантами в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений. В трех случаях уголовные дела возбуждены по фактам безвестного исчезновения граждан. В Воркуте жертвой убийства стал несовершеннолетний. В Инте имел место факт покушения на убийство двух лиц. В Сыктывдинском районе в покушении на убийство подозревается 14-летний подросток.
В отчетном периоде зарегистрировано 6 изнасилований и покушений на них, раскрываемость составила 100% (АППГ – 8 и 100%), а также 16 преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, раскрываемость составила 100% (АППГ – 12 и 100%).
16 подобного рода преступлений совершены в отношении несовершеннолетних (АППГ – 13). Еще 22 несовершеннолетних стали потерпевшими по уголовным делам по ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ст.135 УК РФ (развратные действия). Всего пострадало 38 детей.
В прошлом году за аналогичный отчетный период было возбуждено 23 уголовных дела.
В этой связи есть основания говорить о необходимости более активного доведения до детей информации о недопустимости, ни при каких условиях, отвечать согласием на предложение пойти с незнакомым человеком либо зайти к нему в гости. Подобные разъяснительные беседы должны проводиться систематически, как самими родителями, так и работниками образовательных учреждений. Кроме того, родителям не следует оставлять своих малолетних детей без присмотра. Основным обстоятельством, способствующим совершению в отношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных ст.ст.134.135 УК РФ, является недостаточное половое воспитание подростков.
Анализ показал, что с каждым годом все чаще преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних совершаются посредством сети Интернет. Общаясь в социальных сетях, дети вступают в переписку с лицами, которые ведут с ними разговоры, оказывающие развращающее влияние, в том числе просят прислать интимные фотографии либо сами присылают детям фото подобного рода. Данную ситуацию могут контролировать только родители, интересуясь и проверяя, с кем и о чем общается их ребенок.
Нередко преступления в отношении детей совершаются внутри семьи. Для выявления и предотвращения таких преступлений органам профилактики необходимо систематически проверять обстановку в семьях, находящихся в так называемой «группе риска», своевременно выявлять факты применения насилия в отношении детей и принимать предусмотренные законодательством меры воздействия к виновным лицам. А соседям и свидетелям неправильных взаимоотношений в семьях, незамедлительно сообщать об этом в соответствующие органы.
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