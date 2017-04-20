Усинцы могут отправить послание в 2042 год

С 18 апреля по 17 мая любой желающий может отправить «Послание в будущее», которое станет доступно адресату (возможно, себе, детям, внукам и просто близкому человеку) через 25 лет.

Электронные письма будут храниться на новейших носителях в условиях экстремально низких температур Арктики и дойдут до адресатов в мае 2042 года. Сотрудники природоохранной службы Коми присоединились к акции и отправили будущему поколению напоминания с призывом беречь хрупкую природу севера.

Акция «Послание в будущее» приурочена к Году экологии и ставит своей целью привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды и использованию новейших технологий в борьбе за ее сохранение. Организатор акции – компания «КРОК», для которой это еще и технологический эксперимент по сохранению цифровых данных в экстремальных условиях. Партнерами выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, а также Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Все послания будут храниться в зашифрованном виде в течение 25 лет на Ледовой базе «Мыс Баранова» архипелага Северная земля. Адресатом может выступить близкий человек, общество или сам заявитель. Оставить послание можно по электронному адресу http://www.m2future.org/.