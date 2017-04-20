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20.04.2017 15:31
Основная задача при ликвидации последствий аварии на нефтяной скважине в Усинском районе - обеспечение безопасности жизни и здоровья людей
Такое поручение дал Глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе совещания по ликвидации возгорания на нефтяной скважине месторождения им. А. Алабушина в Усинском районе.
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О текущей ситуации на месте аварии и ходе операции по тушению пожара руководителю региона подробно доложили вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» - Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид, руководитель Администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми Олег Нецкий и Председатель комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев.

По информации Александра Лейфрида на данный момент в операции по ликвидации последствий аварии задействованы более 200 человек и 94 единицы техники. Личный состав усилен отрядами спасателей из Нарьян-Мара и Краснодара, имеющих опыт работы на таких пожарах. На место аварии доставлено специальное оборудование, которое позволит перейти к активной фазе работ по ликвидации возгорания и глушению скважины. Установить оборудование планируется в ближайшие сутки, завершить работы - в течение двух недель.

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Предпринимаются максимальные меры по обеспечению безопасности жителей близлежащих населённых пунктов и участников ликвидационной операции. Проведены работы по усилению грунтовой насыпи. Вокруг территории месторождения установлены 3 постоянно действующих поста наблюдения, оборудованных газоанализаторами. Круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха, с применением стационарного и мобильного оборудования, также ведётся в селе Щельябож. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов подчеркнул, что основной задачей при ликвидации последствий аварии на нефтяной скважине в Усинском районе является обеспечение безопасности жизни и здоровья людей. В ближайшее время Глава региона планирует выехать в Усинский район, чтобы на месте ознакомиться с ходом проводимых работ.

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Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми полковник Олег Нецкий сообщил, что к настоящему времени предпринимаемые меры позволили уменьшить площадь пожара с 600 до 100 квадратных метров. В наличии имеется вся необходимая спецтехника, в том числе автомобиль газовоздушного тушения, оборудование для противофонтанного тушения и охлаждения технологического оборудования. Приступить к ликвидации возгорания будет возможно после завершения подготовительных работ в рамках плана ликвидации аварии. Олег Нецкий также подтвердил, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зарегистрировано.

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Руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин доложил, что с населением поддерживается обратная связь и ведутся работы по информированию. В селе Щельябож круглосуточно находится представитель администрации Усинска, который ежедневно выезжает на месторождение для контроля за ситуацией.

Оперативная информация о ходе работ по ликвидации возгорания на нефтескважине в Усинском районе продолжает поступать Главе Республики Коми в ежедневном режиме.

***10 апреля при проведении капитального ремонта скважин месторождения им. А. Алабушина в Усинском районе произошло возгорание на устье скважины №2Р. По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших нет. Расследование аварии ведёт печорское управление Ростехнадзора.

Комментарии (6)

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  • Аглая
    20.04.2017, 15:54:15
    5
    Глава региона планирует выехать в Усинский район - а накой он тут всрался? Сиди там у себя, нехрен бюджетные деньги тратить. Без Вас разберутся, хватает начальства на объекте
    • НАглая
      20.04.2017, 15:56:51
      3
      Да он и в Сыктывкаре редкий гость
  • Рочев Вася
    20.04.2017, 16:08:58
    4
    вы какую Хахалкин двустороннюю связь имели ввиду? сами то пожар в глаза видели? Народ не в курсе, что происходит и сколько времени еще будет всё это творится? Врать Главе не впервой, при загорелом наглом лице краснота не проявляется??
    • Нуну
      20.04.2017, 16:26:09
      1
      а хАХАЛКИН в Усинске то когда последний раз был? Наверно еще мороз был )))
  • гость
    20.04.2017, 16:14:10
    4
    Не надо нас успокаивать ,что все хорошо! Мы знаем, что это ЧП боком нам не пройдут.
  • 741
    20.04.2017, 16:29:51
    0
    куамышенская 741
    7 вертушек на 19 с белокасычниками а вахту по 17 часов на вахтовках проснитесь бурилы ипомбуры
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