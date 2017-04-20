Госдума похоронит Ленина по-человечески

В Госдуме разработали законопроект о захоронении тела Ленина.

В Госдуму в четверг внесен законопроект с предложением правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина, сообщил один из инициаторов проекта закона Владимир Сысоев (ЛДПР).

«Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии», — уточнил парламентарий.

Как показал недавний опрос «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов (31%) уверены, что его останки следует оставить в мавзолее.

22 апреля 2017 года будет отмечаться 147-я годовщина со дня рождения Ленина.