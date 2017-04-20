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20.04.2017 18:12
Госдума похоронит Ленина по-человечески

В Госдуме разработали законопроект о захоронении тела Ленина.

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В Госдуму в четверг внесен законопроект с предложением правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина, сообщил один из инициаторов проекта закона Владимир Сысоев (ЛДПР).

«Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии», — уточнил парламентарий.

Как показал недавний опрос «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов (31%) уверены, что его останки следует оставить в мавзолее.

22 апреля 2017 года будет отмечаться 147-я годовщина со дня рождения Ленина.

Комментарии (8)

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  • ...
    20.04.2017, 18:17:33
    0
    ...
    к 150-й годовщине, на крупны юбилей..
  • Ю-ю
    20.04.2017, 18:20:21
    1
    Мавзолей входит в комплекс Кремля, который в целом под охраной ЮНЕСКО. И на то он и мавзолей, чтобы там кто-нибудь хранился. Короче, дело это мирового масштаба, а не только российское.
  • Я
    20.04.2017, 18:25:49
    0
    Давно пора уже его похоронить
  • Ааааа
    20.04.2017, 18:28:17
    0
    Откуда эти проценты взяли у меня не кто не спрашивал
  • Привет
    20.04.2017, 18:30:13
    1
    Конечно не кто не спросит россияне только в москве
  • оленевод Бельдыев
    20.04.2017, 18:34:29
    0
    Путин, комментируя возможность захоронения тела коммунистического вождя Владимира Ленина, призвал подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы «не разобщить общество».
    к чему уошки вы такое перепубликуете????? Вопрос разве только о одном лежащем на красной площади???? а остальных тогда куда????
  • father
    20.04.2017, 18:54:20
    -1
    Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма
    Первая фраза из «Манифеста Коммунистической партии», написанного в 1848 г. Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом.
  • Александр
    20.04.2017, 19:28:49
    0
    Надо похоронить 21 января 2024 года на столетие со дня смерти.
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