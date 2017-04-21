«Дыру» в Пенсионном фонде закроют монополистами

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предлагает правительству в корне изменить подход к формированию доходов Пенсионного фонда.

Если сейчас они формируются только за счет отчислений работающего населения, то в будущем, уверены в организации, ПФР должен научиться получать до 7–15% (то есть около 1 трлн рублей) из альтернативных источников, в том числе через доходы от естественных монополий. К естественным монополиям относятся «Газпром», «Транснефть» и РЖД.

По задумке АНПФ, повысить количество денег в пенсионной системе можно за счет приватизации, Фонда национального благосостояния и прибыли естественных монополий. Cейчас «дыра» в ПФР «латается» за счет накоплений, а нужно принять стратегическое решение повысить доходы фонда. Предложения будут в ближайшее время официально представлены профильной группе Минэкономразвития.

Сейчас в России действует солидарная пенсионная система: сколько работающее население отчислило взносов в ПФР — столько фонд и перечислил пенсионерам. Однако из-за появления льгот по взносам в бюджете фонда возникают «дыры», которые закрываются трансфертом из федерального бюджета. Проблема сбалансированности ПФР — одна из важнейших задач социальной и экономической политики, ее решением занимается и рабочая группа при Минэкономразвития. В ее адрес АНПФ и направит свои предложения.

Также в АНПФ считают возможным распределить отчисления в ПФР между работником и работодателем.

Глава ассоциации подчеркнул, что предлагаемые меры направлены на то, чтобы к 2025 году 7–15% доходов ПФР — порядка 1 трлн рублей — формировались из альтернативных источников. По мнению Сергея Белякова, если решить вопрос с доходами пенсионной системы, то у государства наконец появится возможность снять мораторий на перевод пенсионных накоплений, которые не поступают в систему уже три года.