Весна уже вовсю стремится в Усинск

Уже сегодня циклон с юга России заметно испортит погоду в республике, он принесёт снегопады, порывистый ветер и метели.

На дорогах образуются снежные заносы, накаты, местами гололедица.

В субботу циклон вместе с зоной сильных снегопадов будет перемещаться к северо-востоку республики. Здесь ожидается усиление ветра до 15-20м/с, метель. На остальной территории погода постепенно улучшится. Температура воздуха будет преобладать ночью -6...-11С, днём 0...+5С.

В воскресенье с подходом нового циклона из центральной России повышение температуры продолжится: ночью ожидается 0...-5С, днём от +1С на крайнем севере до +6С на юге республики. Снег, мокрый снег днём будет переходить в дождь.