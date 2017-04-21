В Усинске появится новая площадка весового контроля грузовых машин

Работающая в настоящий момент под Усинском площадка весового контроля не соответствует всем требованиям и нуждается в модернизации.

Как сообщает ИА «КомиОнлайн», 20 апреля на заседании регионального правительства министр строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев заявил, что из трех площадок весового контроля под Сыктывкаром, Ухтой и Усинском, только первая полностью соответствует требованиям. Также имеются четыре передвижных пункта. В 2016 году сумма поступивших в результате причиненого вреда дорогам средств составила 106 миллионов рублей, что на 54 процента больше, чем годом ранее. За первый квартал этого года поступило почти 18 миллионов рублей.

Для создания необходимых условий, обеспечивающих взвешивание машин, во время капремонта трассы возле сыктывкарского поселка Краснозатонского до 30 октября обустроят площадку для работы поста весового контроля. С учетом грузопотока и нарушений разработано задание на проектирование еще одной площадки в Усинске на трассе из Сыктывкара в Нарьян-Мар. Ее ввод планируется на вторую половину 2018 года. Также в настоящее время идет мониторинг и анализ предложений по оборудованию пунктов автоматического режима. В декабре этого года он может появиться на трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск, а во второй половине 2018 года - в районе Ухты.

Начальник управления ГИБДД МВД по Коми Андрей Перловас отметил, что площадку на дороге в Сыктывкаре нужно перенести в место, которое будет исключать возможность его объезда. Как только пост начинает функционировать, грузовики стараются «проскочить» через город по улицам Лесопарковой, Морозова, Ручейной и даже по Советской. Полиция вынуждена для пресечения таких правонарушений привлекать дополнительные силы ДПС. Сотрудники отвлекаются от несения службы в местах с наиболее сложной обстановкой.

В Ухте и Усинске следует модернизировать работу весовых постов. Сейчас там грузовики останавливают, фиксируют нарушение, а затем они продолжают ехать, разрушая дороги и мосты, так как нет штрафстоянок.

По словам А.Перловаса, пришло время оснастить дороги динамическими постами весового контроля, работающими в автоматическом режиме. С ними не надо тратить время на взвешивание, не будет стоящих у обочин лесовозов, исключается человеческий фактор и коррупция. Также сохранению дорог поспособствует возвращение к сплаву древесины по рекам.

Глава Коми Сергей Гапликов поручил проанализировать ситуацию и окончательно продумать, какой вариант с контролем большегрузов станет наиболее подходящим. Стоит ли продолжать использовать стационарные пункты или лучше перейти на автоматические.

С 10 апреля по 24 мая в южных и центральных районах Коми ввели сезонное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств. На севере региона оно будет действовать с 24 апреля по 17 июня. Ограничение распространяется на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. Оно обеспечит безопасность движения и сохранность дорожного полотна. Это связано с тем, что весной из-за переувлажнения снижается несущая способность конструктивных элементов дорог.

В конце марта 2016 года в Коми остро встал вопрос борьбы перевесом большегрузов. Из-за того, что машины нарушают правила весового контроля, дороги общего пользования и мосты разрушаются. Тогда еще временно исполняющий обязанности главы Коми С.Гапликов заявил, что в регионе разработают систему борьбы с перегруженными фурами. На совещании в общественной палате Коми 30 марта стало известно, что дорожники республики готовы закрыть трассы по некоторым направлениям, чтобы спасти хрупкий асфальт. Управление ГИБДД региона выставило посты весового контроля на наиболее популярных маршрутах большегрузов. Из-за этого водители грузовиков начали искать объездные пути, разбивая дороги и переправы, стали разгружать машины перед пунктами контроля прямо на обочинах.