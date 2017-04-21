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21.04.2017 09:55
Дороги расчищаем, но не до конца
Доехать до пармского причала не так-то просто.
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Участок дороги от поворота на Колву до пармского причала не расчищается. При этом понятно, что центральную пармскую дорогу расчищают более-менее качественно, но после поворота - колея, кочки, ямы - почему бы и там не расчистить? Тем более, что это дорога до школы, по которой ездят автобусы с детьми. Да и вообще - почему центральная дорога оказывается в таком состоянии?

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Очевидно, что фотографией в полной мере не передать рельеф, но если кто-то хочет в полной мере почувствовать, что такое "русская дорога" - милости просим в Парму.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (1)

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  • Дорожник
    21.04.2017, 10:27:14
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    В городе-то кое-как чистят, а в Парме и подавно.... Там же вроде Администрация Пармы. "Ждём весны-само растает".
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