Дороги расчищаем, но не до конца

Доехать до пармского причала не так-то просто.

Участок дороги от поворота на Колву до пармского причала не расчищается. При этом понятно, что центральную пармскую дорогу расчищают более-менее качественно, но после поворота - колея, кочки, ямы - почему бы и там не расчистить? Тем более, что это дорога до школы, по которой ездят автобусы с детьми. Да и вообще - почему центральная дорога оказывается в таком состоянии?

Очевидно, что фотографией в полной мере не передать рельеф, но если кто-то хочет в полной мере почувствовать, что такое "русская дорога" - милости просим в Парму.

(с) Усинск.Онлайн