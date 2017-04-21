У вахтовика изъяли 220 патронов

Он 10 лет собирался вернуть их некоему хозяину.

Ещё в ноябре прошлого года на одном из месторождений в помещении, где проживали граждане, работающие вахтовым методом, полицейскими было обнаружено 220 патронов калибра 7,62.

Гражданин, под кроватью которого обнаружили схрон, пояснил, что патроны ему на хранение оставил ещё в 2007 году некий знакомый. До сих пор возвратить ему патроны не нашлось времени.

Сам же обладатель хранил эти патроны незаконно, у установленном порядке их полицейским не сдал и теперь ему грозит уголовное наказание за незаконный оборот боеприпасов.

(с) Усинск.Онлайн