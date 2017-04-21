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21.04.2017 10:46
Полиция нуждается в помощи усинцев

В настоящее время органам внутренних дел нужна помощь активных граждан для обеспечения общественного порядка на улицах.

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У жителей Усинска есть возможность почувствовать себя блюстителями закона, а для этого им необходимо вступить в народную дружину по городу Усинску.

Желающие вступить в добровольную народную дружину городского округа «Усинск» могут обращаться по телефону 8 (82144) 5-44-11.

Также отдел по связям с общественностью администрации городского округа "Усинск" может дать полную информацию о механизмах вступления в добровольную народную дружину.

В Республике Коми зарегистрированы 27 народных дружин, в которых состоят более 300 человек. Только в 2016 году вместе с сотрудниками полиции народные дружинники в республике пресекли 1575 административных правонарушений, задержали 1064 правонарушителя, раскрыли 2 преступления.

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Комментарии (3)

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  • Тролль
    21.04.2017, 11:56:48
    0
    А скорая помощь, пожарные и служба газа случаем не нуждаются в помощи?
  • ох
    21.04.2017, 12:06:30
    0
    А если я просто сообщу в полицию о увиденных правонарушениях, я буду .." чувствовать себя блюстителем закона?"
    • ///
      21.04.2017, 12:08:59
      0
      Скорее всего из вас вытянут всю вашу "подноготную" скажут спасибо и...забудут.
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