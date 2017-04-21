Полиция нуждается в помощи усинцев

В настоящее время органам внутренних дел нужна помощь активных граждан для обеспечения общественного порядка на улицах.

У жителей Усинска есть возможность почувствовать себя блюстителями закона, а для этого им необходимо вступить в народную дружину по городу Усинску.

Желающие вступить в добровольную народную дружину городского округа «Усинск» могут обращаться по телефону 8 (82144) 5-44-11.

Также отдел по связям с общественностью администрации городского округа "Усинск" может дать полную информацию о механизмах вступления в добровольную народную дружину.

В Республике Коми зарегистрированы 27 народных дружин, в которых состоят более 300 человек. Только в 2016 году вместе с сотрудниками полиции народные дружинники в республике пресекли 1575 административных правонарушений, задержали 1064 правонарушителя, раскрыли 2 преступления.