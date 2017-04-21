Усинец ищет пару, чтобы сбросить лишний вес

В одной из групп социальной сети Вконтаке набирает популярность по количеству просмотров обращение усинца, который хочет поехать на реалити-шоу «Взвешенные люди».

«Дорогие жители Усинска! – обращается гражданин к аудитории группы в социальной сети Вконтакте. – Хочу поехать на телепроект "Взвешанные люди"*, а так как там теперь участвуют пары, то я ищу себе пару (женщину, девушку вес от 100 кг, возраст от 18 до 50 лет, гражданство РФ). Кастинг состоится в Москве с 18.06.17 по 24.07.17. На проекте надо будет находиться скорее всего три месяца. Есть желающие?»

Заметим, что усинцы положительно оценили порыв земляка сбросить лишние килограммы. Ожирение – это серьезная проблема для человека, которая выходит на первые позиции среди причин роста сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний. Поэтому поддержка, элементарное понимание со стороны людей - очень важный аспект при борьбе с ожирением.

Однако, согласно общественным опросам граждан, россияне, в целом, недооценивают масштабы ожирения в нашей стране. А между тем реальные показатели людей с лишним весом достигли уже 57 процентов – этим "недугом" страдает более половины населения нашей страны.

Главной причиной ожирения сегодня ученые считают неправильное питание, за ним следуют недостаточная физическая активность, стресс, внешние факторы и наследственность. "Сегодня наши главные угрозы - переедание и дефицит микронутриентов, - считает директор Института питания академик Виктор Тутельян. - Нет плохих продуктов, есть плохой рацион, плохая система питания, то есть структура потребления. А она полностью зависит от самого человека и отражает уровень его образованности".

(с) Усинск.Онлайн

*«Взвешенные люди»—российское телевизионное реалити-шоу, версия популярного американского проекта «The Biggest Loser» (Потерявший больше всех). Участники программы, страдающие от лишнего веса, соревнуются между собой в похудении и борются за главный приз — 3 миллиона рублей. Одно из немногих реалити-шоу на телевидении, имеющее ярко выраженное социально-общественное значение.



