Чиновники могут получить "право на ошибку"

Такое право должны иметь госслужащие, ориентированные на амбициозные результаты, а не на текущий процесс, считает вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Конечно, не должно быть права на вторую и третью ошибку. Это перебор. Но на одну ошибку уж точно должно быть право», — сказал Дворкович.

По его словам, такое право на ошибку должны иметь чиновники, ориентированные на амбициозные результаты, а не на текущий процесс.

«Это очень важно, но это надо сформулировать и на уровне политического руководства. Иначе система не будет таким образом работать», — сказал он.

Ранее на этой сессии министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов предложил вернуть ответственность чиновников за результат как в советское время. Он пояснил, что «в советское время была ответственность за результат — не сдал завод вовремя, извини меня, партбилет на стол, уволен!»