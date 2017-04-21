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21.04.2017 12:49
Чиновники могут получить "право на ошибку"

Такое право должны иметь госслужащие, ориентированные на амбициозные результаты, а не на текущий процесс, считает вице-премьер Аркадий Дворкович.

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«Конечно, не должно быть права на вторую и третью ошибку. Это перебор. Но на одну ошибку уж точно должно быть право», — сказал Дворкович.

По его словам, такое право на ошибку должны иметь чиновники, ориентированные на амбициозные результаты, а не на текущий процесс.

«Это очень важно, но это надо сформулировать и на уровне политического руководства. Иначе система не будет таким образом работать», — сказал он.

Ранее на этой сессии министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов предложил вернуть ответственность чиновников за результат как в советское время. Он пояснил, что «в советское время была ответственность за результат — не сдал завод вовремя, извини меня, партбилет на стол, уволен!»

Комментарии (1)

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  • father
    21.04.2017, 13:04:25
    1
    Рогозина, первым расстрелять! Сколько можно ошибаться!?
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