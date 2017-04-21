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21.04.2017 14:35
В Усинске найден скрывающийся вымогатель

Вместе с сообщниками он вымогал деньги у жертвы, а после этого прятался от правосудия.

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В одном из сёл Усинска установлен мужчина, который в составе преступной группы вымогал денежные средства у своего земляка.

Ранее с жертвой они распивали спиртное в одном из общежитий города. После этого подозреваемые совершили противоправные действия в отношении жертвы, потребовав от него денежные средства.

Обнаруженный подозреваемый, который надеялся "отсидеться" в родном селе, пытался "уйти огородами", однако всё-таки был задержан правоохранителями и доставлен в полицию. Теперь ему и его подельникам грозит уголовное наказание.

(с) Усинск.Онлайн

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