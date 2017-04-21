В Усинске найден скрывающийся вымогатель

Вместе с сообщниками он вымогал деньги у жертвы, а после этого прятался от правосудия.

В одном из сёл Усинска установлен мужчина, который в составе преступной группы вымогал денежные средства у своего земляка.

Ранее с жертвой они распивали спиртное в одном из общежитий города. После этого подозреваемые совершили противоправные действия в отношении жертвы, потребовав от него денежные средства.

Обнаруженный подозреваемый, который надеялся "отсидеться" в родном селе, пытался "уйти огородами", однако всё-таки был задержан правоохранителями и доставлен в полицию. Теперь ему и его подельникам грозит уголовное наказание.

(с) Усинск.Онлайн