21.04.2017 14:35
В Усинске найден скрывающийся вымогатель
Вместе с сообщниками он вымогал деньги у жертвы, а после этого прятался от правосудия.
В одном из сёл Усинска установлен мужчина, который в составе преступной группы вымогал денежные средства у своего земляка.
Ранее с жертвой они распивали спиртное в одном из общежитий города. После этого подозреваемые совершили противоправные действия в отношении жертвы, потребовав от него денежные средства.
Обнаруженный подозреваемый, который надеялся "отсидеться" в родном селе, пытался "уйти огородами", однако всё-таки был задержан правоохранителями и доставлен в полицию. Теперь ему и его подельникам грозит уголовное наказание.
(с) Усинск.Онлайн
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