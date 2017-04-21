<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

21.04.2017 15:23
Тариф на перелёт "Сыктывкар - Усинск" повысили почти в 3 раза
Дорога до столицы региона сильно ударит по карманам усинцам.
Komiaviatrans-9450.jpg

Как сообщает "КомиОнлайн" со ссылкой на министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми, 20 апреля утверждено два приказа об установлении предельной стоимости перевозки пассажиров и багажа самолетами «Комиавиатранса». После вступления документов силу тарифы на перелеты внутри республики на одних маршрутах вырастут на 4-5 процентов, на других – в 2-3 раза.

Последний раз тарифы пересматривались в декабре 2015 года, тогда они были повышены на 1-42 процента.

Новый тариф авиаперелёта самолётами L-410 по маршруту "Сыктывкар-Усинск" - 16 652 рублей (пока действует 5925 рублей). Тариф на перелёт до Сыктывкара Embraer'ом увеличился почти на 500 рублей.

Bezymyannyiimaavu.jpg

* речь идет о фиксированных. а не о предельных тарифах

В приказе говорится о предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров, то есть выше этого размера базовый тариф быть не может (как правило, предприятия именно его и берут за основу, редко используя тариф ниже установленного). В стоимость билета могут также входить различные таксы и сборы: аэропортовый сбор, топливный сбор, сервисный сбор, страховка.

Комментарии (13)

Добавить комментарий
  • О_О
    21.04.2017, 15:26:39
    8
    вроде не 1 апреля, что за шутки? Охренели в край???7
  • Усинец
    21.04.2017, 15:33:50
    0
    Самое интересное, что все это может быть правдой. Не удивлюсь, полечу Сыктывкар через Питер для удешевления перелета.
  • Паранойя
    21.04.2017, 15:34:17
    3
    И какой хер из простого люда будет летать?Коммерсы только и полетят,да ,,СН,, сотрудники,которым оплотят перелет.
  • оленевод Бельдыев
    21.04.2017, 15:37:10
    1
    про летающую табуретку L-410 много уже писалось, особенно о его "комфорте" и как пилоты-бедолаги "протискиваются " бочком в кабину пилота
    я один единственный раз летел до сык-тыка на этой табуретке-так зарекся летать на такой пародии самолета в виду полнейшего отсутствия элементарного комфорта. А за такие деньги-и подавно не полечу.....
    • father
      21.04.2017, 15:47:29
      0
      Вообще, эти Л-410 - чешские самолеты. После них, на линии выходили Ан-28, но после развала СЭВ, их перестали выпускать.
      Странно, что Л-410 (модернизировали и запустили вновь)
      Эти самолеты предназначены для местных авиалиний. А не на расстояния в 800 км.)))
      Кто-то бабки по отмывал, теперь Республике расплачиваться. :)
  • Сеня
    21.04.2017, 15:39:46
    0
    Похоже кто то что то попутал, теперь дешевле на юг слетать чем в Сыктывкар. Я уже не говорю про заграницу.
  • Goos
    21.04.2017, 15:43:24
    6
    Хотелось бы мнение антимонопольной службы услышать и прокуратуры Республики Коми
  • 1
    21.04.2017, 16:02:31
    0
    интересно, а если я уже купил билеты на июнь по старым ценам, доплачивать не прийдётся ?
  • squab
    21.04.2017, 16:03:56
    0
    Редкостные контрацептивы))))ппц....
  • Яг Морт
    21.04.2017, 16:06:12
    0
    Видно же что хотят искусственно сделать не рентабельные полеты на L-410.
    А вот кому и зачем это нужно......догадывайтесь сами.
  • рома
    21.04.2017, 16:35:45
    0
    билеты
    Всё в заботах о людях трудятся как пчёлы. Молодцы единоросы голосуйте за нас единоросов, скоро будете на собаках добираться и дёшева и экологически чисто. Да и ездить вам скоро запретят вот разделят землю между своими, а по чужой земле не пройдёшь.
  • Зука
    21.04.2017, 16:39:15
    0
    Мы великая срана, можем себе позволить.
  • Я в шоке
    21.04.2017, 16:40:30
    0
    Безобразие!
    Это называется развитие региональной авиации?! Рейс прямой в Уфу убрали, а Сыктывкар 16 тыщ в одну сторону?!! Эй, чиновники и депутаты, вы хоть что-то делаете для людей?!!
Последние комментарии
Последние объявления
   
 