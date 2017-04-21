Тариф на перелёт "Сыктывкар - Усинск" повысили почти в 3 раза

Дорога до столицы региона сильно ударит по карманам усинцам.

Как сообщает "КомиОнлайн" со ссылкой на министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми, 20 апреля утверждено два приказа об установлении предельной стоимости перевозки пассажиров и багажа самолетами «Комиавиатранса». После вступления документов силу тарифы на перелеты внутри республики на одних маршрутах вырастут на 4-5 процентов, на других – в 2-3 раза.

Последний раз тарифы пересматривались в декабре 2015 года, тогда они были повышены на 1-42 процента.

Новый тариф авиаперелёта самолётами L-410 по маршруту "Сыктывкар-Усинск" - 16 652 рублей (пока действует 5925 рублей). Тариф на перелёт до Сыктывкара Embraer'ом увеличился почти на 500 рублей.

* речь идет о фиксированных. а не о предельных тарифах

В приказе говорится о предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров, то есть выше этого размера базовый тариф быть не может (как правило, предприятия именно его и берут за основу, редко используя тариф ниже установленного). В стоимость билета могут также входить различные таксы и сборы: аэропортовый сбор, топливный сбор, сервисный сбор, страховка.