Для тушения пожара на усинской скважине разработали специальное приспособление

Пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщает, что на месторождении им. А. Алабушина завершена расчистка устья скважины 2Р, ведется монтаж специально разработанного приспособления для отрыва пламени. Таким образом, начата активная фаза ликвидации возгорания.

Основные мероприятия выполняются силами противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Задействовано 94 единицы техники и более 260 человек. Предпринимаются максимальные меры безопасности для участников операции и окружающей среды.

Близлежащим населенным пунктам возгорание не угрожает.

В селе Щельябож при помощи специального оборудования – как стационарного, так и мобильного – ведется круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха. Кроме того, замеры сделаны специалистами Роспотребнадзора. Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

Для справки:

10 апреля при проведении капитального ремонта скважин подрядчиком произошло возгорание на устье скважины №2Р месторождения им. А. Алабушина (территория МО ГО «Усинск» Республики Коми). По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших нет.