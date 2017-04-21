В Усинске фиктивно прописывают иностранцев

И за это подпадают под уголовное преследование.

На минувшей неделе было выявлено 2 факта фиктивной регистрации иностранных граждан.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).

Усинцы берут с приезжих определенную плату, после чего регистрируют их в своём жилье. Обычно на этом деловые отношения заканчиваются и сожитель и хозяин жилья больше друг друга не видят.

Санкция за подобные деяния - вплоть до 3 лет лишения свободы.

Так, недавно в мкр. Пионерный выявлена женщина, фиктивно сдававшая жильё 6 иностранцам. Фактически они там, естественно, не проживали. Теперь, в случае соответствующего решения суда, хозяйка жилища будет нести уголовную ответственность.

(с) Усинск.Онлайн