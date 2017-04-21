Загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Щельябожа не выявлено

В очередной раз по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям МО ГО «Усинск» и обращению инициативной группы сельчан Щельябожа специалистами Роспотребнадзора Усинска 20 и 21 апреля 2017 года были взяты анализы проб воздуха на содержание загрязняющих веществ.

В этот раз пробы брали не только в селе Щельябож в зоне жилой застройки, но и в деревне Кушшор. По результатам исследований, измерений, испытаний Роспотребнадзора установлено, что пробы атмосферного воздуха по показателям диоксид азота, диоксид серы, сероводород соответствуют требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». Измерения проводились в нескольких точках, обнаруженные концентрации химических веществ не превышают предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Напомним, 10 апреля при проведении капитального ремонта скважин произошло возгорание на устье скважины №2Р месторождения им. А. Алабушина (территория Усинска). По предварительным данным, причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Ситуация находится на особом контроле Правительства Республики Коми.

Отметим, что ежедневно сводка о ситуации подается в Главное управление МЧС России по Республике Коми и Главе Республики Коми.