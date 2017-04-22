В минувший четверг из поликлиники эвакуировали людей

Во взрослой поликлинике города Усинска прошла плановая тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

В соответствии с «Ежегодным планом проведения проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2017 год», расположенных на территории Муниципального образования городского округа «Усинск», при проведении плановой проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Усинская центральная районная больница», а также исполнения плана реализации профилактических мероприятий на социально значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории Усинска, 20 апреля во взрослой поликлинике, расположенной по улице Нефтяников 34, инспекторским составом отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Усинска проведена практическая тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации.

В ходе тренировки медицинский персонал показал умелые действия при возникновении чрезвычайной ситуации. Также были дополнительно разъяснены требования пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, использования открытого огня и при курении.

Одной из дополнительных обязанностей руководителя организации в области пожарной безопасности в случае, когда речь идет об объектах с массовым пребыванием людей (к таковым относятся объекты, на которых может одновременно находиться 50 и более человек), является проведение практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, по эвакуации людей при пожаре (по разработанной в организации инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре). Согласно п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, такие тренировки проводятся не реже одного раза в полугодие.

В случае пожара звоните по телефонам: 01, 101, 112.

(с) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Усинска