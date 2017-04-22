В Усинске прошел конкурс "простые правила"

В Центре дополнительного образования Усинска прошел творческо-познавательный конкурс «ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА», гостями которого были сотрудники Госавтоинспекции, пожарной части, Центральной больницы и ЦДОД.

Цель данного мероприятия заключалась в создании условий для формирования у учащихся знаний, умений, и навыков по правилам и поведению в экстремальных ситуациях, умению избегать и предотвращать опасные ситуации. Конкурс состоял из 5 этапов: презентация своей команды под условным названием «Визитка», «Разминка для ума», «Найди ошибку», «Где логика?», домашнее задание «Сказка по ПДД».

В ходе конкурса «ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА» 5 команд должны были разгадать дорожные ребусы, ответить на вопросы и отгадать загадки, придумать мини-сказку, показать свои знания в оказании первой медицинской помощи, пройти полосу препятствий на велосипеде. По итогам проведенного конкурса можно сделать вывод, что все ребята не только креативны, но и отлично знают правила дорожного движения и правила поведения в экстремальных ситуациях.

По результатам всех испытаний все команды получили грамоты и призы. Все из присутствующих получили массу положительных эмоций.