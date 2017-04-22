Выходное чтиво "Дай же мне сил"

Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" молодая усинская поэтесса Дарья Филитова.

Дай же мне сил - чтобы небо в горсти держать,

Чтоб от обид и горестей не бежать,

Чтоб от себя самой не скрывать себя,

Чтоб не бояться больше любимой быть.

Дай мне огонь - чтобы мир освещать и греть,

Чтобы о каждом встреченном мной болеть,

Чтоб не терялась я при сияньи дня,

Чтобы о самом важном мне не забыть.

Дай же мне голос - чтоб я говорить могла,

Чтоб моя речь рекой в городах текла,

Чтоб прорасти словами в чужой душе,

Чтобы смогла я душу ту разбудить.

Дай же мне сердце - чтоб было чему рыдать,

Чтобы идти куда-то, кого-то звать,

Чтобы желать невиданных виражей,

Чтобы во что-то верить,

Любить

И жить.