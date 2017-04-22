22.04.2017 21:55
Выходное чтиво "Дай же мне сил"
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" молодая усинская поэтесса Дарья Филитова.
Дай же мне сил - чтобы небо в горсти держать,
Чтоб от обид и горестей не бежать,
Чтоб от себя самой не скрывать себя,
Чтоб не бояться больше любимой быть.
Дай мне огонь - чтобы мир освещать и греть,
Чтобы о каждом встреченном мной болеть,
Чтоб не терялась я при сияньи дня,
Чтобы о самом важном мне не забыть.
Дай же мне голос - чтоб я говорить могла,
Чтоб моя речь рекой в городах текла,
Чтоб прорасти словами в чужой душе,
Чтобы смогла я душу ту разбудить.
Дай же мне сердце - чтоб было чему рыдать,
Чтобы идти куда-то, кого-то звать,
Чтобы желать невиданных виражей,
Чтобы во что-то верить,
Любить
И жить.
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