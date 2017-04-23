В Усинске прошла муниципальная спортивно-патриотическая игра «Орлёнок–2017»

Восьмого апреля, на базе Центра военно-патриотического воспитания «Патриот» МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска, члены организаций «Союз десантников Усинска» и «СВАЧиЛВ» приняли участие в проведении финала патриотической игры «Орленок-2017», по результатам которого определились победители городских соревнований.

– Игра «Орлёнок» – это всегда интересное, зрелищное и эмоциональное мероприятие. Мне, как руководителю и организатору спортивно-патриотических игр в Усинске, очень интересно наблюдать за тем, как после каждого этапа команды становятся сплочённее, действуют сообща, набираются опыта и добиваются определённых результатов, – рассказал редакции газеты «Усинская новь» Александр Новосёлов, преподаватель ОБЖ МБОУ «СОШ №5» и член МОО СВДВ «Союза десантников Усинска».

В «Орлёнке» приняли участие восемь команд из шести образовательных учреждений Усинска. Позади – четыре этапа: соревнования по пожарно-прикладному спорту; ориентирование на местности и метание гранат на меткость; этап по пулевой стрельбе из пневматической винтовки; соревнования по гражданской обороне, оказанию первой медицинской помощи и перетягиванию каната. Со всеми этапами команды справились достойно.

Судя по промежуточным результатам пройденного периода, лидировали команды из МАОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов», и МБОУ «СОШ №4 с углублённым изучением отдельных предметов». Однако В минувшую субботу ребятам оставалось преодолеть ещё один, пятый, заключительный этап, который мог кардинально повлиять на исход игры.

С приветственным словом, поздравить ребят и пожелать им удачи выступили военком Сергей Климчук и заместитель председателя МОО СВДВ «Союза десантников Усинска» Александр Алейченко.

В почетные члены судейство были приглашены начальник отдела военного комиссариата РК по г. Усинску Сергей Климчук, начальник Усинского СТК ДОСААФ России Пётр Стрилецкий и председатель Местной Общественной Организации Содействия Ветеранам Десантных Войск «Союз десантников Усинска» Андрей Машнин.

В этот раз ребятам предстояло состязание в трёх дисциплинах: смотре строя и песни, военизированной эстафете и дуэльной стрельбе. Чувствовалось напряжение, ведь каждая из команд хотела одержать победу.

И вот закончились соревнования, подведены итоги. Спортсмены с трепетом ждали объявления результатов. В торжественной обстановке кубок победителя вручили команде Школы № 3, которая с небольшим преимуществом опередила соперников из Школы № 4. На почётном третьем месте оказались учащиеся Школы № 5.

В личном зачёте по огневой подготовке первые места получили:

- Снаряжение магазина – Уткина Кристина МБОУ СОШ №5 г.Усинска;

- Сборка автомата – Маев Дмитрий МБОУ СОШ №1 г.Усинска;

- Разборка автомата – Куликов Владимир МБОУ СОШ №4 УИОП г.Усинска.

В середине мая в г.Сыктывкаре состоится республиканский этап игры «Орлёнок», на который отправятся команда кадетского класса пятой школы и сегодняшние победители – ребята из школы № 3. Желаем им успехов и, конечно, победы!

Правление МОО СВДВ «Союз десантников Усинска» за активное участие в проведении пятого этапа «Орленок-2017» выражает благодарность членам ветеранских организаций - Александру Алейченко, Александру Бакину, Сергею Борисову, Александру Ваняшину, Евгению Карстону, Александру и Дмитрию Новоселовым, Игорю Цареву, Ильшату Халиуллину.

(с) Ольга Ненева

Фото: Александр Кавиев, Александр Бакин, Люция Ахмадуллина