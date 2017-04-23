23.04.2017 10:41
Сегодня в Усинском ДК пройдет Х муниципальный фестиваль "Пасха красная"
Управление культуры и национальной политики администрации Усинска приглашает всех жителей и гостей города посетить сегодня фестиваль.
В Усинске тоже есть своя традиция, по окончании светлой пасхальной недели двери усинского дворца культуры распахиваются для всех желающих посетить фестиваль православного искусства, говорится на сайте администрации города.
23 апреля в 14 .00 приглашаем всех на Х муниципальный фестиваль «Пасха красная». Вход свободный.
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