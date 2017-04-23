Сегодня в Усинском ДК пройдет Х муниципальный фестиваль "Пасха красная"

Управление культуры и национальной политики администрации Усинска приглашает всех жителей и гостей города посетить сегодня фестиваль.

В Усинске тоже есть своя традиция, по окончании светлой пасхальной недели двери усинского дворца культуры распахиваются для всех желающих посетить фестиваль православного искусства, говорится на сайте администрации города.

23 апреля в 14 .00 приглашаем всех на Х муниципальный фестиваль «Пасха красная». Вход свободный.