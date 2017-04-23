Дорожники планируют «выровнять» самый проблемный участок дороги Нарьян-Мар – Усинск в следующем сезоне

Об этом в интервью региональным средствам массовой информации сообщил вице-губернатор НАО, курирующий вопросы строительства и транспорта, Алексей Еремеев. До закрытия дороги, которая в зимний период связывает округ с большой землей, остались считанные дни. Заказчик и подрядчик строительства зимней трассы приступили к подведению первых итогов работы зимника 2016-2017 годов.

К числу положительных факторов, характеризующих качество зимней автодороги, специалисты относят полное отсутствие операций по спасению людей с зимника. По словам Алексея Еремеева, за три основных месяца зимы на трассу ни разу не выезжали сотрудники поисково-спасательной службы.

Завершая очередной сезон, а зимник, по информации профильного департамента, официально будет закрыт уже на следующей неделе, специалисты планируют решение основных проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты, в сезоне предстоящем.

- Мы сегодня формируем предложения с учетом пожелания жителей округа по улучшению качества зимника с тем, чтобы он простоял нормально весь период. В частности, в следующем году ставим перед собой задачу по выравниванию так называемой "отсыпки" – это наиболее проблемный участок дороги, по которому проходила ось трассы. Эта дорога нигде не зарегистрирована и фактически не имеет собственника, она изначально была заужена, и сегодня ее ширина не позволяет сделать нормальную проезжую часть для двустороннего движения. Фактически этот участок выполняет функцию «бутылочного горлышка»: автомобили должны там останавливаться, поскольку встречный разъезд затруднен, при этом некоторые машины съезжают в кювет и тем самым ухудшают дорожную обстановку. В следующем сезоне мы планируем эту дорогу разровнять, чтобы изменить ситуацию, - заявил Алексей Еремеев.

Кроме того, говоря об итогах работы зимника, вице-губернатор отметил, что по отзывам автомобилистов улучшилось качество автодороги на участке от поселка Харьягинский до Лаявожской дороги, о чем свидетельствует повышение средней скорости автомобилей на данном участке до 50 км/час.

Закрытие зимней автодороги, связывающей Ненецкий округ с соседней Республикой Коми, планируют ориентировочно на 26 апреля. С повышением температуры воздуха до -5 градусов с этого периода возникает опасность передвижения транспорта по водным объектам.