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23.04.2017 19:01
В Усинске стартовал Кубок Совета города по мини-футболу
Сегодня в Усинске начались соревнования среди городских команд мини-футболу.
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Торжественно открытие соревнований по мини-футболу на призы и кубок Совета МО ГО "Усинск"состоится завтра в 19:30, приглашаем всех желающих.

Матчи будут проходить каждый день с понедельника по четверг с пяти вечера. Захватывающие баталии и накал страстей ожидают поклонников футбола в эти дни.

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Финал состоится в четверг в 19:00, после которого пройдет церемония награждение и официальное закрытие соревнований.

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