В Усинске стартовал Кубок Совета города по мини-футболу

Сегодня в Усинске начались соревнования среди городских команд мини-футболу.

Торжественно открытие соревнований по мини-футболу на призы и кубок Совета МО ГО "Усинск"состоится завтра в 19:30, приглашаем всех желающих.

Матчи будут проходить каждый день с понедельника по четверг с пяти вечера. Захватывающие баталии и накал страстей ожидают поклонников футбола в эти дни.

Финал состоится в четверг в 19:00, после которого пройдет церемония награждение и официальное закрытие соревнований.