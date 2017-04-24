Погода в Усинске должна улучшиться

В Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми уверяют, что погода на этой неделе будет характерной для этого периода.

В течение недели под влиянием атлантических циклонов погода в республике будет близкой к обычной для этого периода. Воздушные массы в наш регион будут поступать с центральных районов России.

Ночью температура воздуха ожидается -3...+2С, днём +3...+8С, в южных районах с середины недели возможно повышение до +10С, холоднее на крайнем северо-востоке ночью -2...-7С, днём около 0С.

Частыми в течение недели будут осадки, в южных районах преимущественно в виде дождя.