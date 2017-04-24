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24.04.2017 09:59
Зимняя автомобильная дорога «Усть-Уса — Печора» закрыта

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО ГО «Усинск» информирует население городского округа «Усинск» о закрытии зимней атомобильной дороги.

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Руководителей предприятий, учреждений, организаций и местное население городского округа "Усинск" информируют о закрытии с 21.04.2017 г. зимней автомобильной дороги «Усть-Уса — Печора» и ледовых переправ на ней через р. Печора, притоки Ыджид — Ошкурья, Виловатник о запрете выезда на зимнюю автодорогу после закрытия 21.04.2017 г.

Комментарии (1)

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  • Местный
    24.04.2017, 10:33:46
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    Вы лучше на выезде из города баннер разместите "О закрытии зимника" для особо одаренных, которые вечно норовят выехать из города когда зимник не в лучшем состоянии!
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