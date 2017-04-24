Зимняя автомобильная дорога «Усть-Уса — Печора» закрыта

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО ГО «Усинск» информирует население городского округа «Усинск» о закрытии зимней атомобильной дороги.

Руководителей предприятий, учреждений, организаций и местное население городского округа "Усинск" информируют о закрытии с 21.04.2017 г. зимней автомобильной дороги «Усть-Уса — Печора» и ледовых переправ на ней через р. Печора, притоки Ыджид — Ошкурья, Виловатник о запрете выезда на зимнюю автодорогу после закрытия 21.04.2017 г.