Подать заявку на участие в Параде Победы могут все желающие

Администрация муниципального образования городского округа «Усинск» приглашает принять участие в праздничном шествии, организованном в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится 9 мая 2017 года.





Фотография из архива

Заявку на участие можно подать в Управление физической культуры и спорта (центр спортивных мероприятий) по телефону 25-6-00 или на электронную почту: .

В заявке указать название предприятия (организации, учреждения), Ф.И.О. и номер телефона ответственного за построение праздничной колонны предприятия (учреждения), а так же количественный состав участников.