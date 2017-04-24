Усинцы смогут узнать о героическом прошлом своих родственников

Ежегодно музеем боевой и трудовой славы МАУДО «ЦДОД» г. Усинска реализуется Всероссийский проект «Герои Великой Победы». Проект позволяет каждому гражданину узнать историю боевого пути своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Целью проекта «Герои Великой Победы» является увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды.

Данный проект предоставляет возможность каждому гражданину не только узнать историю боевого пути своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, награжденных боевыми медалями и орденами в этот период, но и получить копии наградных листов и приказов о наградах.

Жители города Усинска и Усинского район могут обратиться с запросом о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны в музей боевой и трудовой славы МАУДО «ЦДОД» г. Усинска. Заявки принимаются на электронный адрес (с пометкой «Герои Великой Победы») или по адресу: г. Усинск, улица Возейская, д.3а музей боевой и трудовой славы МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, телефон для справок 882144 (20644).