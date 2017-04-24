24.04.2017 13:20
"Жилкомхоз" послезавтра отчитается о проделанной работе
В городской администрации продолжаются отчеты управляющих организаций Усинска.
Управлением ЖКХ утвержден график, согласно которому все управляющие компании и организации должны отчитаться о проделанной работе за 2016 год перед населением городского округа «Усинск».
Отчеты будут проходить каждую среду в 18.00 в актовом зале администрации Усинска (2 этаж).
Каждый желающий сможет прийти и задать вопрос руководству обслуживающей его управляющей организации.
График годовой отчетности Управляющих организаций и ТСЖ г. Усинска о проделанной работе за 2016 год.
Так, в ближайшую среду, 26 марта, состоятся отчёты "Жилкомхоза" и "Управдома".
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