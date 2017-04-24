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24.04.2017 13:20
"Жилкомхоз" послезавтра отчитается о проделанной работе
В городской администрации продолжаются отчеты управляющих организаций Усинска.
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Управлением ЖКХ утвержден график, согласно которому все управляющие компании и организации должны отчитаться о проделанной работе за 2016 год перед населением городского округа «Усинск».

Отчеты будут проходить каждую среду в 18.00 в актовом зале администрации Усинска (2 этаж).

Каждый желающий сможет прийти и задать вопрос руководству обслуживающей его управляющей организации.

График годовой отчетности Управляющих организаций и ТСЖ г. Усинска о проделанной работе за 2016 год.

Так, в ближайшую среду, 26 марта, состоятся отчёты "Жилкомхоза" и "Управдома".

Комментарии (3)

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  • 111
    24.04.2017, 13:38:37
    2
    Вообще- то отчет будут 26 апреля 2017г., а не 26 марта.
  • 73
    24.04.2017, 13:55:23
    3
    Об отчете
    А чему отчитываться жилкомхозу. Они вообще ничего не делали. А сейчас вообще забили на все. Лампочки с марта месяца не ставят по заявке. В подьездах с***. Забыли когда подметали а мыли вообще в прошлом году. Ремонт 10 лет не делали.
  • 11
    24.04.2017, 14:23:24
    0
    Видимо уже состоялся
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