В Усинске мужчина решил ограбить прохожую

Сначала он хотел познакомиться с женщиной, а потом, угрожая ножом, попытался похитить её золотые украшения.

В одном из подъездов Усинска двое мужчин попытались познакомиться с жительницей этого же дома, которая поднималась в свою квартиру. Получив отказ, один из друзей достал нож и приказал женщине снять все золотые украшения.

Женщина, однако, подняв крик, спугнула грабителей.

Позже обоих нашли. Ими оказались ранее судимые граждане, одного из которых (который угрожал ножом) заключили под стражу. Второй же, по свидетельствам очевидцев, пытался успокоить своего товарища, уговаривал его убрать нож.

Вскоре состоится суд, на котором подозреваемых будут судить за покушение на разбойное нападение.

(с) Усинск.Онлайн