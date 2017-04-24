Комментарии (2)

И.о. директора усинского УКСа обвиняется в подлоге

Также ему вменяется превышение должностных полномочий.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности директора Управления капитального строительства (г.Усинск), обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), а также совершении служебного подлога (ч.2 ст.292 УК РФ).

По данным следствия, в сентябре 2015 года между МБУ «Управление капитального строительства» и ООО «Ростех-безопасность» был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту внутридворовых территорий и проездов вдоль общежитий и жилого дома по улице 60 лет Октября с устройством автостоянок. Общая стоимость работ составила более 15 миллионов рублей. Согласно сметы, являющейся приложением к договору, в состав работ вошел ремонт дороги стоимостью более 4 миллионов рублей. В июне 2016 года фигурант, зная о том, что работы по ремонту дороги в полном объеме не выполнены, не имея законных оснований, подписал документы о приемке выполненных работ, на основании которых с ООО «Ростех-безопасность» по договору был произведен полный расчет, в том числе необоснованно выплачено более 4 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия фигурант признал вину в совершенных преступлениях. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

(с) Усинск.Онлайн