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24.04.2017 15:38
И.о. директора усинского УКСа обвиняется в подлоге
Также ему вменяется превышение должностных полномочий.
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности директора Управления капитального строительства (г.Усинск), обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), а также совершении служебного подлога (ч.2 ст.292 УК РФ).

По данным следствия, в сентябре 2015 года между МБУ «Управление капитального строительства» и ООО «Ростех-безопасность» был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту внутридворовых территорий и проездов вдоль общежитий и жилого дома по улице 60 лет Октября с устройством автостоянок. Общая стоимость работ составила более 15 миллионов рублей. Согласно сметы, являющейся приложением к договору, в состав работ вошел ремонт дороги стоимостью более 4 миллионов рублей. В июне 2016 года фигурант, зная о том, что работы по ремонту дороги в полном объеме не выполнены, не имея законных оснований, подписал документы о приемке выполненных работ, на основании которых с ООО «Ростех-безопасность» по договору был произведен полный расчет, в том числе необоснованно выплачено более 4 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия фигурант признал вину в совершенных преступлениях. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (2)

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  • кто
    24.04.2017, 15:47:25
    -1
    Это Рабчевский?
  • Сява
    24.04.2017, 15:53:34
    1
    Не может быть! А если откровенно, не нужно иметь специальное образование, чтобы понять откуда появилась Ростехбезопасность и почему ИО директора "превысил" полномочия. А как насчет подлога документов по домам?
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