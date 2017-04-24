Подвыпивших усинок из магазина выгоняли с полицией

Две дамы, затарившись горячительными напитками, решили распить их не отходя от кассы.

В одном из магазинов по улице Комсомольской две подруги купили алкоголь и принялись его тут же употреблять, при этом шумно общаясь и пугая других покупателей. На просьбы сотрудников магазина удалиться из магазина, дамы ответили грубостью. В ответ на это был вызван наряд полиции, который и выпроводил буянок. Правда, сначала женщинам пришлось посетить отделение полиции, где им был выписан штраф за распитие алкоголя в общественном месте.

(с) Усинск.Онлайн