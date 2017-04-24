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24.04.2017 17:12
В Коми пересмотрят нормативы оплаты электричества в строке общедомовых нужд
Новые тарифы должны подготовить к 1 июня.
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Как сообщается на сайте «Единой России», по данным мониторинга регионов, Коми вошла в зеленую зону (минимальные нормативы) по показателям на горячую и холодную воду, и в красную (максимальные нормативы) по стоимости электроэнергии в счете за общедомовые нужды, пишет "КомиОнлайн".

По информации координатора проекта «Школа грамотного потребителя» в республике Александры Афониной, региону предстоит до 1 июня пересмотреть завышенные нормативы. Для этого муниципалитеты должны оперативно предоставить необходимую информацию в министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми для новых расчетов.

«Нормативы в нашем регионе на холодную и горячую воду одни из самых низких в России. Обратная ситуация с нормативом на электроэнергию. Он один из самых высоких наряду с еще 23 регионами. Причина в том, что применяются старые нормативы, которые использовались еще до новой системы оплаты за общедомовые нужды. До конца мая профильное ведомство планирует их пересмотреть», - сказала А.Афонина.

По итогам мониторинга выяснилось, что норматив ОДН на электроэнергию завышен в 24 регионах России. Среди них – Дагестан, Ингушетия, Ставропольский край, Амурская и Челябинская области. Нормативы ОДН на холодную воду оказались завышены в девяти регионах: в Хабаровском и Алтайском краях, Северной Осетии и Ставрополе. Меньше всего завышен норматив на ОДН на горячую воду в семи регионах: Еврейская автономная область, Алтайский край, Смоленская и Рязанская области, Карелия, Ингушетия и Дагестан.

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